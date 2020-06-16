В Грузии задержан российский гражданин, готовивший заказное убийство

16.06.2020, 17:18, Новости дня

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) подтвердила, что в Тбилиси 12 июня был задержан российский гражданин, ( приводятся только его инициалы – В.Б), подозреваемый в подготовке заказного убийства.

Согласно информации СГБ, спецоперация была проведена «в рамках расследования уголовного дела по факту подготовки умышленного убийства по заказу», хотя при этом В.Б. арестовали по обвинению в приобретении/хранении и использовании поддельных документов.

Ранее грузинские СМИ распространили информацию о задержани в Тбилиси уроженца Ингушетии, 38-летнего Васамбега Бадриевича Бокова, который, якобы по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова, планировал убийство грузинского журналиста Георгия Габуния.

В специальном сообщении от 15 июня СГБ не подтверждает, на кого именно готовилось покушение. Одновременно Служба госбезопасности Грузии призывает «воздерживаться от распространения любой информации, уточненной или неуточненной, чтобы не препятствовать расследованию и не допускать распространения важной для следствия и/или ложной информации».

Месть Кадырова?

На специальном брифинге 15 июня Ника Гварамия, глава «Мтавари Архи», где работает Георгий Габуния, сообщил, что грузинским властям информацию о киллере предоставили украинские правоохранители. Причиной запланированного убийства, согласно Гварамии, была вышедшая год назад в эфир передача Георгия Габуния, в ходе которой он на русском языке обругал президента России Владимира Путина.

«Властям Грузии стало известно от украинских правоохранителей, что он (В.Б.) планировал ликвидировать Георгия Габуния по поручению чеченского лидера Рамзана Кадырова. Мы об этом говорили в свое время, помним и его (Кадырова) высказывания, также получали предупреждения со стороны наших кавказских друзей и не только от них», – заявил Гварамия.

Уместно вспомнить, что год назад, в ответ на оскорбления в адрес Путина, Рамзан Кадыров назвал Георгия Габунию «мразью и подонком».

«В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», – заявил тогда Кадыров.

Предыстория

В июле 2019 года Георгий Габуния, который тогда работал на грузинском телеканале «Рустави-2», в прямом эфире на русском языке выругал президента РФ Владимира Путина употребляя нецензурную лексику. Монолог Габунии осудили тогда грузинский президент, премьер-министр, спикер парламента, генсекретарь правящей партии и МИД страны, а также грузинская оппозиция и Хартия журналистской этики. Дирекция «Рустави-2» извинилась за «форму выражения мнения» журналиста и отстранила его на два месяца от работы.

В Кремле назвали действия Габунии «большим позором», утверждая, что причина в — «нежелании и неготовности» грузинских властей «приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала». В то же время МИД России в специальном заявлении от 8 июля 2019 года, осудив «беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства», позитивно отозвался о реакции грузинских властей.

При этом депутаты Госдумы потребовали от грузинских властей принять меры против журналиста, включая его экстрадицию в РФ. Однако президент России тогда отклонил данную инициативу, заявив, что «много чести против таких возбуждать уголовные дела».

«Это не было случайностью»

Сам Георгий Габуния в своём комментарии на задержание киллера, который, предположительно, готовил на него покушение, отметил, что он не ожидал такой реакции на свой монолог, т.е. комментариев от Путина, Кадырова, обсуждения его эфира в Госдуме и т.п.

«Но когда они всё это сказали – я знал, что это не было случайностью. У нас есть конкретные примеры, когда людей убивают из-за того, что они не нравятся Путину. Я знал, что должен быть осторожен. Моя охрана была усилена. Охрана заметила, что за мной следили», – отметил Габуния.

В то же время журналист сказал, что пока что с ним не связывались представители официальных структур. При этом он осудил «средневековые методы», которые российские чиновники могут применить против неугодных им лиц.

«Может быть, я совершил ошибку, сделал что-то ужасное. Но соседнее государство отправляет убийцу с целью моей ликвидации. Как после такого можно вообще говорить с Россией?», – заявил Габуния в эфире «Мтавари Архи».

Реакция в Тбилиси

Грузинская оппозиция и общественные организации требуют от властей быстрого расследования и большей прозрачности в связи с данным делом, которое, согласно их оценкам, вызывает много вопросов. Оппоненты также призывают грузинское руководство подключить к расследованию иностранных партнеров.

При этом представители власти отмечают, что возможное преступление могло вызвать дестабилизацию в стране.

«Естественно Россия не упустит возможности внести дестабилизацию в нашу страну… Благодарю Службу государственной безопасности за проведение этой операции и выявление злоумышленника, который своими действиями не только поставил бы под угрозу жизнь конкретного человека, но и в целом, возможно, стал бы предпосылкой для определенных столкновений и дестабилизации», – заявил журналистам Гия Вольский, депутат от правящей «Грузинской мечты».

По информации грузинских СМИ, 15 июня в Тбилисском городском суде прошёл закрытый процесс по делу В.Б. По решению суда его отправили под арест до августа, когда состоится очередное заседание.