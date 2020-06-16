 

Пушков: Посол Германии в Вашингтоне невольно раскрыла правду о войсках США

16.06.2020, 17:16, Новости дня

«Эмили Хабер невольно призналась: войска США не нужны для защиты самой Германии, ведь немцам никто не угрожает», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление немецкого посла в Вашингтоне о том, что войска США в ФРГ защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность.

«Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер имела в виду, что войска США в Германии – это основа западного альянса как такового, потому их вывод подорвет трансатлантические взаимосвязи между США и Европой», – считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Кроме того, она упомянула, что американские войска в Германии нужны для демонстрации мощи США в Африке и Азии. И это правда. Например, американские базы использовались для войны в Ираке, хотя правительство Германии было против этой войны. Та же история была с Ливией, хотя Берлин в этой войне не участвовал», – напомнил собеседник.

«Таким образом Хабер объясняет американцам: если они уберут войска из Германии – они ослабят свое присутствие в Европе и у них будет меньше возможностей действовать на других континентах. Хабер, по сути, пытается убедить Вашингтон не совершать ошибку», – отметил сенатор.

«Но, пытаясь увещевать американцев, она невольно сказала правду: эти войска не нужны для защиты самой Германии, потому что немцам никто не угрожает», – подчеркнул Пушков.

В то же время сенатор отметил, что причина присутствия американских войск в Германии «эволюционировала».

«В 1945 году четыре великих державы, включая США, оставили свои войска, чтобы гарантировать необратимость капитуляции Германии и ее невозвращения к нацизму. Второй смысл присутствия американских войск в ФРГ состоял в том, чтобы противостоять СССР и странам Варшавского договора в условиях холодной войны, когда советские войска были размещены на территории Восточной Германии», – напомнил собеседник.

«Но после распада СССР и вывода наших войск из Европы какая-либо угроза вообще отпала. И в этих условиях на первый план вышла задача обеспечения американской военно-политической гегемонии в Европе, а через нее – на Ближнем Востоке и в Африке», – заключил Пушков.

Ранее немецкий посол в США Эмили Хабер, отвечая на угрозы США вывести войска, заявила, что американские военные в ФРГ защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что США намерены сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США сократить почти на четверть свой контингент в Германии.



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