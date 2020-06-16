Вопрос дня: Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

16.06.2020, 17:16, Новости дня

Смотря сколько вы ездите. Если много и при этом подолгу не меняете автомобиль – такое решение действительно может быть выгодным.

Есть два основных вида газа, на которых способны ездить автомобили с двигателями внутреннего сгорания: углеводородный, или нефтяной газ (СУГ) – это пропан-бутан, и сжатый природный, или компримированный (КПГ) – это метан. Так что выбор при переходе на газ нужно делать между ними.

Оба вида стоят сильно дешевле бензина или дизеля. В июне 2020 года в Москве, к примеру, 95-й бензин и дизель стоят почти одинаково – 46-47 рублей за литр. Пропан – 22-23 рубля, метан – 17 рублей. Далее стоит смотреть на расход топлива – насколько он сопоставим. Если расход бензина взять за 100%, то получится следующая диспозиция: дизель – 80%, пропан – 120%, метан – 100%. Это значит, что литр бензина эквивалентен 0,8 л дизеля, 1,2 литра пропана и 1 л метана.

Получается следующая картина. Например, у человека легковой автомобиль со средним расходом бензина в 8 литров на 100 км пробега. Это значит, что каждые 100 км стоят ему 368 рублей. Пропан, расход которого чуть выше, обойдется в 211 рублей за 100 км. Метан – в 136 рублей, то есть в 2,7 раза дешевле. В год при среднем пробеге в, например, 10 тысяч километров это будет по 36,8 тыс на бензин, 21 тыс – на пропан, и 17 тысяч – на метан.

То есть использовать газ, что нефтяной, что природный, куда выгоднее, чем бензин или дизель. К этому можно добавить технические плюсы вроде увеличения ресурса мотора – считается, что двигатель, работающий на газе, может проработать в 1,5-2 раза дольше бензинового или дизельного. Объясняется это тем, что газ полностью выгорает, не оставляя никаких отложений на стенках цилиндров – это продлевает жизнь маслу и, соответственно, непосредственно двигателю. Кроме того, газ – в первую очередь метан – куда экологичнее бензина, а выбросы серной кислоты от последнего негативно сказываются не только на атмосфере, но и на отдельных деталях мотора.

Трудности перехода

Так уж исторически сложилось, что автомобильная индустрия выбрала в качестве основных видов топлива бензин и дизель, и 99% машин в мире до недавних пор производились именно с заточенной под них топливной системой.

Переход на газ стоит денег, и именно в эти расходы упирается вопрос о целесообразности всего процесса. Перевести обычный легковой автомобиль на пропан-бутан можно за 30-50 тысяч рублей, стоимость обычно зависит от размеров баллона и числа цилиндров в двигателе – чем их меньше, тем дешевле. Но пропан – тоже продукт добычи углеводородов, он не столь экологичен, как метан. И не столь дешев. Перейти же на метан сейчас можно в среднем за 100 тысяч рублей – в эту сумму входит и оборудование, и настройка.

И в том, и в другом случае придется добавить 6-7 тысяч рублей на перерегистрацию машины – переход на газ приравнивается к изменению конструкции, и его придется документально оформлять. И это не самый простой процесс: сначала нужно получить заключение технической экспертизы, потом подать заявление в ГИБДД, потом установить оборудование, потом снова нужен протокол экспертизы, а потом – опять в ГИБДД. Отдельные установщики могут взять все это на себя, но тогда денег придется заплатить еще больше.

Собственно, расчет окупаемости обычно и ставят во главу угла при принятии решения о переходе на газ. Даже для того, чтобы отбить 40 тысяч рублей за установку баллона под пропан, человеку с машиной, обладавшей расходом в 8 литров бензина и среднегодовым пробегом в 10 тысяч километров, потребуется более двух с половиной лет (36-21 тыс руб = 15, 40/15 = 2,6). В случае с метаном при тех же исходных данных все еще хуже – срок окупаемости будет 5 лет.

Так что чем меньше годовой пробег и расход, тем менее рентабельным становится переход, тем больше становится срок, в течение которого человек вернет свои деньги. И, соответственно, чем человек больше ездит и чем больше расходует топлива, тем выгоднее становится перспектива перейти на газ. Поэтому когда звучат призывы по переоборудованию автомобилей, речь прежде всего о различной спецтехнике, автобусах, микроавтобусах, грузовиках, такси – для них выгоды действительно очевидны. Такси, за год проезжающее около 100 тысяч километров, окупит расходы на переход на метан менее чем за полгода, например. Что же касается обычных водителей и их машин, здесь все сложнее. Как минимум для начала придется сесть с калькулятором и посчитать свой среднегодовой пробег, расход топлива, перспективы по смене машины. Если человек меняет авто каждые 3-4 года, то в плюс выйти он может и не успеть.

Российские власти, судя по всему, собираются субсидировать до 60% расходов по переводу машин на газ. Обещает подключиться и «Газпром», который намерен покрыть еще до 30% в рамках различных акций. Речь, правда, исключительно о компримированном газе, то есть о метане. Метан во всех отношениях предпочтительнее пропана, и если субсидии позволят людям платить за переоборудование не 100, а 10 тысяч рублей – это наверняка существенно повлияет на выбор людей в его пользу. При таком раскладе переход окупится примерно за полгода.

Но остается еще одна проблема – заправить автомобиль метаном в РФ все еще довольно сложно. В стране сейчас чуть меньше пятисот так называемых АГНКС – автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, где газ сжимается с помощью компрессора и затем подается в бак под давлением в 200-250 атмосфер. Пятьсот – это в разы меньше, чем обычных АЗС и даже чем пропановых. Две трети из этих АГНКС принадлежат «Газпрому», и карта их расположения говорит о том, что водителям, которым не повезло жить рядом, придется преодолевать десятки, если не сотни километров, только чтобы наполнить баллон. Путешествия тоже придется планировать куда тщательнее – с поправкой на наличие на маршруте метановых станций.

Так что выбор в пользу газа – это почти всегда решение сложное, слишком уж много факторов нужно учесть. И даже если переход сделают почти бесплатным, отсутствие нормальной сети заправок все равно заставит серьезно задуматься.

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