Аскеров заступился за ведущего «Что? Где? Когда?» после скандала на игре

16.06.2020, 17:16, Новости дня

Участник передачи «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров согласился с решением ведущего Бориса Крюка не засчитать команде балл за неточный ответ на вопрос.

В ходе последней игры знатоки отвечали на вопрос о красных карточках на самолетах. Ким Калачян заявил, что так авиакомпании таким образом проверяют качество уборки на бортах. Ведущий попросил уточнить, кого конкретно имеет в виду отвечающий, и Галачян ошибочно сказал, что после рейса порядок наводят стюарды, и ответ не был засчитан.

Зрители возмутились, что ведущий не принял ответ Галачяна. В соцсетях Крюка упрекнули в предвзятости.

«Господин Крюк, это Вы из-за возвращения знатоков в зал так осмелели и убили игру команды? Очень неблагородный поступок», – прокомментировал пользователь Никита Андреевич в комментариях под трансляцией на YouTube.

Аскеров присутствовал на игре в качестве зрителя. После игры он поддержал решение Крюка не засчитать балл.

«Цена слова. Избыточно упомянул – имей мужество отвечать за это. Лишние слова наказуемы. Тьма примеров в истории этой игры. Так что проиграли раунд заслуженно. Если игрок на вопрос «Кто убирает?» выбирает между уборщиками и стюардами и выбирает не уборщиков, а стюардов, то какой же он игрок?» – отметил свою позицию Аскеров в Facebook.

В 2018 году Ровшан Аскеров заявлял, что больше не появится в передаче «Что? Где? Когда?» и будет искать новую «игрушку».