Нефть резко выросла в цене

16.06.2020, 17:08, Новости дня

Нефть марки WTI на торгах дорожает более чем на 5%, до 39,05 доллара за баррель, марка Brent выросла в стоимости на 4,8%, до 41,63 доллара за баррель.

На 17.26 мск цена августовских фьючерсов на марку Brent росла на 4,51%, до 41,51 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на нефть WTI дорожали на 4,66%, до 38,86 доллара. До этого показатель рос более чем на 5%, до 39,06 доллара, передает РИА «Новости».

Рост начался с открытием американских торгов на фоне оценки спроса Международным энергетическим агентством (МЭА), которое ранее снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн баррелей в сутки с 8,6 млн баррелей в сутки.

Между тем, утром во вторник нефть немного снижалась из-за опасений в связи с ростом заражений коронавирусом во всем мире.