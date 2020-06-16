 

Нефть резко выросла в цене

16.06.2020, 17:08, Новости дня

Нефть марки WTI на торгах дорожает более чем на 5%, до 39,05 доллара за баррель, марка Brent выросла в стоимости на 4,8%, до 41,63 доллара за баррель.

На 17.26 мск цена августовских фьючерсов на марку Brent росла на 4,51%, до 41,51 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на нефть WTI дорожали на 4,66%, до 38,86 доллара. До этого показатель рос более чем на 5%, до 39,06 доллара, передает РИА «Новости».

Рост начался с открытием американских торгов на фоне оценки спроса Международным энергетическим агентством (МЭА), которое ранее снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн баррелей в сутки с 8,6 млн баррелей в сутки.

Между тем, утром во вторник нефть немного снижалась из-за опасений в связи с ростом заражений коронавирусом во всем мире.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Лосев: информационными залпами США бьют по врагам и по союзникам, которые плохо им подчиняются

17.04 / ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

18.05 / Представлен обновлённый хетчбэк Suzuki Swift

18.04 / СМИ написали, что Онуфрий заразился коронавирусом, в УПЦ МП эту информацию отрицают

05.06 / Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске

28.04 / Кремль заявил об отсутствии информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына

04.05 / Дональд Трамп предсказывает появление у США вакцины от коронавируса к концу года

26.04 / Лукашенко объяснил решение не останавливать экономику из-за коронавируса

12.05 / Медсестры рассказали об изменениях в работе в условиях коронавируса

19.05 / В Киеве не увидели нарушения закона Кучмой и главой офиса Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска