Под Курганом двое пьяных водителей устроили ДТП с семью погибшими

16.06.2020, 17:08, Новости дня

Экспертиза показала, что оба водителя легковых автомобилей, в результате столкновения которых 17 мая в Курганской области погибли семь человек, в том числе трое детей, находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УГИБДД УМВД РФ по региону.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы стало известно, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. У водителя автомобиля ВАЗ установлена средняя степень опьянения, у водителя Renault – сильное опьянение», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что детей перевозили с нарушением установленных правил. Так, трехлетний мальчик находился на переднем пассажирском сиденье на руках у матери, а шестилетняя девочка сидела по центру на заднем пассажирском сиденье, справа от нее в детском автокресле сидела двухлетняя сестренка. Никто из находившихся в машине не был пристегнут ремнями безопасности.

Как пояснили в ведомстве, есть основания полагать, что именно водитель автомобиля Renault Logan, нарушая правила дорожного движения, выехал на встречную полосу. По факту «нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» возбуждено уголовное дело.

Напомним, авария произошла вечером 17 мая на 15-м километре автодороги Куртамыш – Прорывное. Столкнулись автомобили Renault Logan и ВАЗ-2114. В результате погибли оба водителя, на месте скончались пассажиры автомобиля ВАЗ (мужчина 1977 года рождения и женщина 1997 года рождения). Еще двое несовершеннолетних умерли в автомобиле скорой помощи при доставлении в районную больницу, одна девочка была госпитализирована, но впоследствии скончалась.

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