 

В Росгвардии подтвердили гибель еще одного силовика во время стрельбы в Назрани

16.06.2020, 17:05, Новости дня

Помимо участкового уполномоченного полиции, убитого в результате стрельбы в Назрани, произошедшей днем 16 июня, погиб его двоюродный брат — сотрудник Росгвардии, об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на представителя ведомства.

Ранее Следственный комитет уточнил количество жертв конфликта, начавшегося из-за семейного спора о принадлежности земельного участка.

По данным следователей, были убиты четыре человека, еще три пострадавших оказались в больнице. По последней информации, один из госпитализированных скончался от полученных ранений, таким образом, число жертв возросло до пяти человек.

Известно, что правоохранители задержали предполагаемого зачинщика противостояния, закончившегося стрельбой из автомата Калашникова. Им оказался пожилой мужчина по имени Савангерей Медова. Именно он пытался поделить участок земли со своим двоюродным братом, но не смог сделать это мирно.

По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".



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