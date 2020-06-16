 

Из Франции могут выслать всех иностранцев, устроивших беспорядки в Дижоне

16.06.2020, 17:05, Новости дня

Администрация французского президента рекомендовала выслать из страны всех зарубежных граждан, участвовавших в беспорядках в городе Дижон. Соответствующая рекомендация была направлена в министерство внутренних дел Франции, передает LCI.

Сообщается, что в беспорядках участвовали выходцы из Чечни. Некоторые из них уже идентифицированы: они имели статус беженцев и уже попадали в поле зрения полиции.

Источник в администрации президента Эммануэля Макрона сообщил, что Елисейский дворец "потребовал от МВД рассмотреть возможность депортации всех иностранцев, связанных с произошедшим".

Напряженная обстановка сложилась в Дижоне в ночь на субботу, 13 июня. Группы молодых людей в масках собрались на площади Республики и в районе Гресиль. У многих из них в руках были металлические прутья, ножи и бейсбольные биты. Они стреляли в воздух, разбивали камеры видеонаблюдения и поджигали автомобили, а также напали на журналистов телеканала France 3. В беспорядках участвовали около 100 человек.

В правоохранительных органах полагают, что конфликт возник между чеченцами и выходцами из стран Магриба. Не исключено, что он был связан со сбытом наркотиков.

 



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