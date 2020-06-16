В Москве двум волонтерам «красной зоны» отказали в диагностике и лечении COVID-19

16.06.2020, 17:00, Разное



6

минут

«В пятницу ночью у меня поднялась температура, ситуация для меня крайне редкая. Спал плохо, был жар, но к утру, как рукой сняло. В субботу вечером опять появилась усталость и температура 37.2. Зная условия, в которых бываю в последнее время – заказал на дом ПЦР тест. Утром в воскресенье приехал представитель лаборатории – я сам сделал соскоб, это было 9 утра, перед манипуляцией не ел, не пил, сделал все корректно, по инструкции. В понедельник получил предварительно положительный результат, с комментарием, что мой материал передан на дополнительное исследование. Сделал КТ – легкие чистые, хотя появился несильный кашель и дискомфорт. Состояние до сих пор нормальное, терпимое. Просто мутная голова. Чуть першит слизистые. Вызвал врача. Пришли молодые ребята в масках ниже носа, взяли соскоб, при этом еле касаясь слизистой. Выписали постановление на изоляцию. Наградили 6-ю коробками Арбидола и ушли», – описывает свою ситуацию в Facebook Сергей Ночовный.

По словам Сергея, частная лабораторная служба Хеликс подтвердила положительный тест на коронавирус. Однако в больнице ему сообщили, что у него ОРВИ и предложили лечиться на дому.

Спустя неделю у Сергея появились характерные для коронавируса симптомы: пропал вкус и обоняние. В то же время молодой человек получил отрицательный тест на коронавирус из городской больницы. По словам Сергея, он никогда не болел респираторными заболеваниями, а его работа в «красной зоне» и подтвержденный диагноз от частной лаборатории прямо указывают на то, что он заразился в реанимации.

После его жалобы в Роспотребнадзор и поста в Facebook, который расшарили более 350 пользователей, больница подтвердила анализ Хеликса. Сергей отметил, что врач, которая пришла к нему на дом, спросила, зачем он жаловался.

Похожая ситуация сложилась у добровольца Ильи Ковалева, который работал Волонтером в «красной зоне» одной из городских больниц вместе с Сергеем. В посте в Facebook он рассказал о появлении серьезных симптомов: высокая температура, головная боль, лихорадка, заложенность носа. Молодой человек вызвал скорую, предупредив, что работал в «красной зоне».

«Скорая приехала сравнительно быстро.

Померили температуру. 38…

Сатурация как-то странно скакала: при вдохе – 96, при выдохе – 93

“Это китайский пульсоксиметр – не обращайте на него внимание. Я вас вижу – у вас все хорошо”, сказал фельдшер. Я поставил его на другой палец – та же история.

– Может тогда мы сделаем мазок (PCR тест)? – предложил я.

– Не, мы тесты не делаем. А зачем вам это?

– И какой диагноз напишем?

– у вас же нос забит? значит, это острый синусит.. Станет хуже – вызывайте нас еще раз. Всего хорошего..

Уехал. Головная боль стала еще жестче. Температура поднялась до 38,6.. Жестко лихорадит», – информирует Илья.

Пост Ильи распространили более полутора тысяч пользователей Facebook, после чего, по его словам, департамент здравоохранения Москвы «начал обрывать телефоны заведующих отделением больницы и других хороших лиц, чтоб они повлияли на меня и я удалил пост».

«Не с целью сделать мне тестирование или измерить сатурацию нормальным прибором, а целью старой доброй цензуры — не освещать их действия, как они обеспечивают статистику “окончания эпидемии в Москве”», – подчеркнул Ковалев.

Илья сообщил также, что помощь со стороны депздрава ему так и не была оказана, к его проблеме подключились врачи в частном порядке.

“У меня, слава Богу есть друзья, которые включились в мою проблему и помогли. Есть медики, которые включились в процесс моего лечения и контроля за моей ситуацией.

А есть тысячи бабушек в Москве, к которым также приезжала скорая, и которым, с целью не портить статистику не сделали теста, порекомендовали пить больше воды и сидеть больше дома..” – написал Ковалев.

Отметим, что российские власти неоднократно уличали в занижении статистики по смертности. В середине мая британская газета Financial Times заявила о том, что РФ может значительно занижать количество погибших от коронавируса. Согласно официальной статистике в апреле в Москве и Санкт-Петербурга скончались 629 пациентов с коронавирусной инфекцией. Но при этом общая смертность в этих двух городах превысила средний уровень за минувшие пять лет на 2073 человека. Таким образом, 1444 летальных исхода по каким-то причинам остались неучтенными, информирует издание.

10 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали «сложными для понимания» показатели летальности от COVID-19 в России. В интервью CNN пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что государство не манипулирует со статистикой.

Он подчеркнул, что невысокое количество летальных исходов в стране связано с эффективной работой учреждений здравоохранения.

«Вы не подумали о том, что система здравоохранения в РФ более эффективна?», — ответил Песков и добавил, что российская медицина «дает возможность большему количеству людей остаться в живых».