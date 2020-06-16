СМИ: фигуристка Юлия Липницкая беременна

16.06.2020, 16:54, Разное

Фигуристка Юлия Липницкая находится в ожидании первенца. Об этом сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова. Уточняется, что ребенок должен появиться на свет уже в ближайшее время. Его отец – бывший российский фигурист, который также тренировался в группе Этери Тутберидзе, Владислав Тарасенко.

Об отношениях спортсменов практически ничего неизвестно. Слухи о том, что Владислав и Юлия встречаются, появились в фанатской среде около года назад. В июле 2019-го спортсмены вместе отправились в Исландию и активно делились совместными фотографиями. В Исландии они посетили Arctic Ice Camp 2019 в качестве приглашенных тренеров. Официальных комментариев от фигуристов пока не последовало.

Юлия Липницкая и Владислав ТарасенкоНапомним, Юлия Липницкая, самая молодая олимпийская чемпионка в истории женского одиночного фигурного катания, завершила спортивную карьеру в 2017 году. Об этом агентству ТАСС сообщила мама спортсменки Даниела Липницкая, отметив, что ее дочь прошла курс лечения от анорексии.

О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации (Федерации фигурного катания на коньках России. – Ред.) еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии… Сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной,

– объясняла тогда Даниела.

Юлия Липницкая, 2014 год