После расставания с Саркози: Мэри-Кейт Олсен отметила 34-летие вместе с сестрой в съемном доме

16.06.2020, 16:54, Разное

Недавно, 13 июня, Мэри-Кейт Олсен и ее сестра Эшли отметили 34-летие. В прошлом актрисы, а ныне – известные дизайнеры, создатели таких брендов как The Row и Elizabeth and James, решили организовать скромный праздник в доме в Хэмптонсе, который арендует Мэри-Кейт после расставания с Оливье Саркози. Брат бывшего президента Франции, к слову, без предупреждения расторг договор аренды их квартиры в Нью-Йорке и сделал все, чтобы выселить Мэри-Кейт оттуда. На личный праздник, как и следовало ожидать, Олсен его не пригласила.

Как сообщает Entertainment Tonight, Мэри-Кейт сняла этот дом на время и “залегла на дно”, пока не завершится бракоразводный процесс с Саркози. Ее сестра Эшли регулярно приезжает к ней в Хэмптонс из Нью-Йорка, чтобы не только поддержать ее, но и решать вопросы с их fashion-бизнесом. Сам Саркози, если верить западным инсайдерам, сейчас живет вместе с экс-супругой Шарлоттой и их общими детьми, Жюльеном и Марго, в загородном доме в Бриджхемптоне.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен Напомним, Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози начали встречаться в 2012 году. Изначально многие не воспринимали их роман серьезно из-за разницы в статусе и возрасте (Оливье старше Мэри-Кейт на 17 лет), однако после того как они стали вместе жить в Нью-Йорке, общественность поверила, что между ними настоящие чувства. В феврале 2014 года стало известно, что Оливье сделал Мэри-Кейт предложение руки и сердца, подарив ей винтажное обручальное кольцо Cartier с 4-хкаратным бриллиантом.

В октябре 2015 года в прессе появилась ложная информация о том, что Саркози и Олсен связали себя узами брака на секретной церемонии, однако вскоре эти сведения были опровергнуты. Поженились “по-настоящему” они осенью 2015-го: скромная свадебная церемония состоялась в резиденции пары в Нью-Йорке, куда было приглашено около пятидесяти гостей. Праздник начался с коктейля на заднем дворе резиденции и продолжился ужином в доме молодоженов. Перед началом свадьбы всех приглашенных попросили выключить мобильные телефоны.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози