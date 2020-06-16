 

Варнаву исключили из черного списка минкульта Украины

16.06.2020, 16:53, Новости дня

Министерство культуры Украины на основании обращения службы безопасности страны исключило из черного списка российскую телеведущую Екатерину Варнаву.

«Перечень обновлен… Исключена из перечня Варнава Екатерина Владимировна», – сообщается на сайте ведомства.

При этом причины исключения артистки из списка не уточняются.

Варнава была внесена в черный список минкульта Украины 21 марта 2019 года за выступление в Крыму в 2016 году.

Ранее украинский телеканал «Новый канал» подал иск против службы безопасности и минкультуры Украины с требованием отменить запрет на въезд в страну российской телеведущей Екатерины Варнавы. 

В феврале государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило в стране «Восемь первых свиданий», в котором снялась Варнава. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский сыграл в фильме одну из главных ролей, также был продюсером и сценаристом картины.



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