На Западе заявили о необходимости сильной РФ как «геополитического регулятора»

16.06.2020, 16:53, Новости дня

Мир нуждается в сильной и процветающей России, которая должна стать «геополитическим регулятором», противостоящим гегемонии США, пишет Contra Magazin. На это надеются в том числе в Германии, сообщил автор статьи Марко Майер.

Он напомнил о словах президента Владимира Путина, который заявил, что за рубежом есть люди, которые хотят, чтобы РФ была «сильной и процветающей», передает RT текст статьи.

Майер считает, что с утверждением Путина практически невозможно поспорить – многие надеются, что РФ продолжит играть большую роль на геополитической арене, причем живут они не только в регионах, где Москва открыто противостоит агрессии Вашингтона, как в Сирии, но и в странах, где СМИ находятся «в цепких лапах трансатлантистов и друзей американцев», – в том числе в Германии.

Издание отмечает, что Москва представляется важным «геополитическим регулятором», противостоящим гегемонии Вашингтона и борющимся за независимость государств. При этом РФ менее агрессивна по сравнению с США и Китаем, пишет Майер, указывая, что американцы пытаются контролировать мир с помощью военной силы, санкций и шантажа, а китайцы – с помощью финансового давления.

Он указывает, что позитивное влияние РФ на мир связано и с личностью самого Путина: российский лидер, по словам автора статьи, олицетворяет благоразумие, ясность и стратегическое мышление. Число его фанатов по всему миру растет, сообщил Майер.

Ранее американские СМИ заявили, что благодаря агрессивной политике Запада и санкциям суверенитет РФ укрепился, а Путина называли надеждой демократии.