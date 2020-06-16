На Украине заявили о демонтаже Газпромом труб для транзита

16.06.2020, 16:53, Новости дня

Газпром начал демонтаж труб для транзита газа через украинскую территорию, сообщил руководитель оператора газотранспортной сети (ГТС) Украины Сергей Макогон.

«Газпром начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной – это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем», – сообщил Макогон в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Он добавил, что украинская сторона не отказывалась от транзита, прекратить поставки газа якобы намерен сам Газпром. Оператору ГТС придется сократиться в случае прекращения поставок через Украину и работать на внутренний рынок, резюмировал Макогон.

В начале июня ГТС Украины сообщил, что транзит газа через украинскую газотранспортную систему сократился в январе-мае на 46% в годовом выражении, до 20 млрд кубических метров.