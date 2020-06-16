 

Власти Москвы опровергли планы следить за масочным режимом с помощью дронов

16.06.2020, 16:48, Новости дня

Московские власти не планируют контролировать наличие масок и других средств индивидуальной защиты у посетителей и работников кафе при помощи беспилотников, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима, этот вид оборудования будет использоваться исключительно для контроля законности размещения  летних веранд (в соответствии с законодательством, они должны размещаться в соответствии со схемой размещения летних кафе), а также для контроля соблюдения дистанции при установке столиков кафе», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ранее СМИ сообщили, что наличие масок у работников и соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве якобы будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения и квадрокоптеров.

Напомним, с 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций, летние веранды ресторанов заработают с 16 июня.



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