Арбенина ставит свечи за погубившего душу Ефремова
16.06.2020, 16:45, Разное
Лидер рок-группы “Ночные снайперы” осудила близких Михаила Ефремова, которые видели, как он разрушает себя, но ничего не делали. По словам Дианы Арбениной, совершивший преступление артист убил в себе человека.
Певица раскритиковала и семью погибшего в аварии водителя. Артистка не понимает, как родные Сергея Захарова могут спокойно ходить на ток-шоу и рассказывать о своем горе на всю страну. “В этой истории ужасно все и ужасны все”, – подчеркнула Арбенина.
Певица призналась, что ей жаль Ефремова. Она и дальше будет смотреть фильмы с участием актера, потому что всегда любила его за талант. “Камня не брошу в Михаила Ефремова, нисколько не оправдывая его пьянство”, – написала звезда в своем инстаграм-аккаунте.
Арбенина пообещала поставить свечи за упокой души погибшего Захарова и за загубленную душу Ефремова. Певица призвала прекратить травлю артиста, отметив, что каждый человек грешен. “Разве мы не совершали безумства?” – задала риторический вопрос артистка.
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Напомним, что смертельная авария с участием Михаила Ефремова случилась вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, которым управлял артист, вылетел на встречную полосу и на полной скорости врезался в фургон. Водитель машины погиб.
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