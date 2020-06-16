Медики рассказали россиянам о способах спастись от клещей

16.06.2020, 16:45, Разное

Врачи отмечают, что клещи могут атаковать человека не только в лесу, но и в черте города. При этом почувствовать их укусы сложно из-за особой слюны, выделяемой насекомым.

Чтобы уберечь себя от клещей, медики рекомендуют покрывать большую часть тела одеждой светлых цветов, поскольку на них насекомое легче заметить. В случае укуса клеща следует удалить, придерживая его как можно ближе к голове и поворачивая вокруг оси. Затем следует продезинфицировать место укуса.