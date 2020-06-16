 

Медики рассказали россиянам о способах спастись от клещей

16.06.2020, 16:45, Разное

Врачи отмечают, что клещи могут атаковать человека не только в лесу, но и в черте города. При этом почувствовать их укусы сложно из-за особой слюны, выделяемой насекомым.

Чтобы уберечь себя от клещей, медики рекомендуют покрывать большую часть тела одеждой светлых цветов, поскольку на них насекомое легче заметить. В случае укуса клеща следует удалить, придерживая его как можно ближе к голове и поворачивая вокруг оси. Затем следует продезинфицировать место укуса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Профессор Рассохин: COVID-19 останется навсегда, но вакцина сделает его незаметным

15.05 / Скандалы: Зарабатывай с «Ростехом»

20.04 / Парад автомобилей и Микки Маусы: как Кортни Кардашьян отметила день рожденья на карантине

29.05 / Порошенко за время пандемии снова стал долларовым миллиардером

01.05 / Ученые: Омега-3 кислот на всех не хватит

14.04 / В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

28.04 / Самый простой способ укрепить здоровье во время кризиса – альтруизм

30.05 / Криштиану Роналду и Лионель Месси вновь не самые высокооплачиваемые спортсмены: кто новый фаворит

26.04 / Стоимость глобальной версии смартфона Xiaomi Redmi Note 8 упала до 137 долларов

29.05 / Мнение: Мир без страха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска