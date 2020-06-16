Прокуратура будет ходатайствовать об аресте Порошенко с возможностью залога

16.06.2020, 16:40, Новости дня

Офис генерального прокурора будет ходатайствовать о взятии под стражу пятого президента Украины, народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семечко первым замглавы Службы внешней разведки. Об этом на брифинге 16 июня заявили адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков.

По информации “5 канала”, ходатайством предусмотрена возможность внесения залога в размере 10 млн грн.

Новиков отметил, что прошение прокуратуры будет рассматривать судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от “Европейской солидарности”.

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Госбюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к Венедиктовой. Позже генпрокурор сообщила, что подозрение политику отправили почтой.

Сторона обвинения будет ходатайствовать в суде о взятии Порошенко под стражу.

Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Семочко первым замглавы Службы военной разведки издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Как выяснила “Украинская правда”, после назначения Семочко тогдашний глава разведки Егор Божок (сейчас занимает должность замглавы МИД) издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.