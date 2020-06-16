 

Для экс-главы Киргизии Атамбаева запросили 15 лет лишения свободы

16.06.2020, 16:30, Новости дня

Обвинение попросило суд приговорить бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 15 годам тюрьмы, сообщили в канцелярии суда Первомайского района Бишкека.

«Прокуроры предложили суду в рамках данного уголовного дела лишить Атамбаева свободы сроком на 15 лет», – сообщили в канцелярии суда ТАСС.

Напомним, в декабре Атамбаева обвинили в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Атамбаев был задержан 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после спецоперации, в ходе которой происходили столкновения силовиков с его сторонниками. В настоящее время Атамбаев арестован. 



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