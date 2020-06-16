Закрытые города Росатома присоединились к акции «Сад памяти»

16.06.2020, 16:30, Новости дня

К международной акции «Сад памяти» присоединились несколько закрытых городов Росатома, включая Озерск и Снежинск в Челябинской области.

Сама акция преодолела рубеж в 25 млн высаженных деревьев, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, в Озерске акция прошла в особенном месте, у дома академика Игоря Курчатова. Здесь он останавливался, приезжая проведывать «Аннушку» – первый промышленный уран-графитовый реактор. В память об ученом в Озерске посадили раскидистую ель. В акции приняли участие глава городской администрации Евгений Щербаков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, председатель первичной профсоюзной организации производственного объединения «Маяк» Максим Чубенко, «Волонтеры Победы».

«Игорь Курчатов – наш земляк, «отец» атомной отрасли, выдающийся физик-ядерщик, и почтить его память таким символичным образом для нас – особая миссия. У нас очень зеленый город, и я думаю, что такие акции только укрепят этот образ и еще раз напомнят нам и нашим потомкам о том, какая важная отрасль зародилась здесь, на нашей земле», – уверен глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

В свою очередь почетный участник акции, генеральный директор производственного объединения «Маяк» Михаил Похлебаев особо отметил преемственность традиций. Он напомнил, что на территории Курчатовского института в Москве до сих пор сохранился яблоневый сад, который Игорь Курчатов сажал лично.

«В год 75-летия Великой Победы мы увековечиваем память 27 млн погибших, героически сражавшихся за Родину. В этот год мы также отмечаем 75-летие атомной промышленности, неоценимый вклад в становление и развитие которой внес Игорь Васильевич Курчатов. Благодаря его титаническим усилиям советскими атомщиками был установлен ядерный паритет и сохранены миллионы жизней во всем мире, и сегодня мы продолжаем его традицию», – Похлебаев.

Когда было принято решение развернуть работы по созданию атомной бомбы, единый научный центр возглавил Игорь Васильевич Курчатов, и в строительном районе №11 на южном мысе озера Иртяш между городами Касли и Кыштымом был вбит колышек, положив в ноябре 1945 года начало Озерску и «Маяку».

«В начале Великой Отечественной войны академик Курчатов разрабатывал метод размагничивания кораблей для защиты от магнитных морских мин. Созданная им и Анатолием Александровым «система ЛФТИ» была установлена в течение войны на сотнях кораблей и обеспечила стопроцентную защиту от немецких магнитных мин. За эту работу Курчатов получил Государственную премию СССР», – напомнил Чубенко.

Сад памяти появился и в Снежинске. В поселке Сокол у памятника воинам, погибшим или пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, посадили канадские клены. В высадке деревьев участвовали представители администрации, в том числе глава Снежинского городского округа Игорь Сапрыкин, члены Собрания депутатов, клуба «Химик», градообразующего предприятия – Российского федерального ядерного центра-всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина и волонтеры – студенты Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ.

Снежинск – важное звено ядерной безопасности страны. В музее ядерного оружия, созданном при институте, представлены основные разработки, вооружение, достижения ученых. Сам факт обладания такими уникальными технологиями является гарантией мира на планете. А потому в Снежинске, как и в других городах Росатома, особо чтут память о Великой Отечественной войне и героях, отдавших жизнь за Победу.

«Первый директор института Дмитрий Ефимович Васильев в годы войны работал на Уралмаше начальником производства танковых корпусов. Во время войны был награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени. Первый научный руководитель ядерного центра Кирилл Иванович Щелкин 29 августа 1949 года вложил инициирующий заряд в РДС-1. Создавая ядерное оружие, атомщики думали не о войне, а о мире, – подчеркнул Игорь Сапрыкин, глава Снежинского городского округа. – Сохранить мировое равновесие, не допустить повторения страшных лет и трагических событий, которые затронули практически каждую российскую семью – вот главная задача ядерного оружейного комплекса. И клены – наша маленькая частичка международного Сада памяти – станут своеобразным символом, мостиком от 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне к нам, их потомкам, создавшим ядерный щит».

«Сад памяти» – международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. На 15 июня, участники высадили уже 25,2 млн деревьев. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология». Вся актуальная информация об акции на официальном сайте – садпамяти2020.рф.