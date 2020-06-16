 

Россия направит еще $21,2 млн на питание в школах Таджикистана и покупку для них продовольствия

16.06.2020, 16:20, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuРоссия направит 11,2 млн долларов на развитие системы школьного питания Таджикистана, сообщило посольство России в Душанбе.

Деньги пойдут на ремонт и переоснащение столовых, повышение квалификации сотрудников таджикских школ, а также проведение в Таджикистане информационной кампании по продвижению здорового питания.

Еще 10 млн долларов Россия предоставит на закупку в 2020-2021 годах российских продовольственных товаров по этой программе.

Проект реализуется с 1999 года. За период с 2010 по 2015 год на него было выделено 35,5 млн. долларов, а далее финансирование продлевалось каждый год. 

“Это один из наших крупнейших проектов в республике, суммарный бюджет которого вплотную приблизился к $80 млн. Содействие гармоничному и здоровому развитию нынешних таджикских школьников – это важный вклад России в будущее всего Таджикистана”, – сказал посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, комментируя программу. 

По данным посольства, в период с 2013 по 2019 годы Россия отремонтировала пищеблоки в школах и провела тренинги для сотрудников около 60 таджикских учебных заведений. Также были построены или реконструированы 7 школьных пекарен, разбиты 10 теплиц на пришкольных участках и даже издана Книга рецептов школьного питания. За эти годы половина суммы (41 млн долларов) была потрачены на покупку продуктов питания от российских производителей. Что это за производители – в посольстве не уточняют. 

В конце 2019 года стало известно, что Россия в ближайшие три года построит в Таджикистане пять новых школ. Раньше школы в стране строил Всемирный банк, однако в начале 2019 года банк и другие международные доноры приостановили программы поддержки Таджикистана. Не исключено, что именно это подвигло власти Таджикистана обратиться за помощью к России.

Россия также более 12 лет оказывает помощь школам Таджикистана. В 2017 году, в частности, в страну было отправлено более 60 тысяч учебников на русском языке для 1-11-х классов. На тот момент в Таджикистане работала 31 школа с обучением на русском языке. В конце августа 2017 года в Душанбе прибыли первые 30 учителей из России, а осенью 2018 года – еще 48 педагогов из разных регионов России. 

 



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