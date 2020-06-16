Лидера оппозиционной партии Армении лишили депутатской неприкосновенности. Его сторонники блокировали улицы

16.06.2020, 16:20, Новости дня

Парламент Армении на заседании 16 июня удовлетворил ходатайство генпрокурора республики и лишил депутатской неприкосновенности главу крупнейшей оппозиционной партии страны “Процветающая Армения” Гагика Царукяна. Теперь в отношении него может быть начато уголовное преследование по обвинению в даче взяток на парламентских выборах 2017 года и другим статьям.

Голосование было тайным, за лишение Царукяна неприкосновенности проголосовали 87 принявших в этом участие депутатов от правящей партии. Оппозиция в лице фракции “Светлая Армения” не принимала участие в голосовании, а глава фракции Эдмон Марукян назвал его “политическим фарсом” и “нечестной игрой”, которая ведется против оппозиционной партии.

Депутаты рассматривают также вопрос о согласии на арест Царукяна: он также будет поставлен на закрытое тайное голосование.

Царукян считается одним из богатейших людей Армении. Во время выступления в парламенте он заявил, что его уголовные дела сфабрикованы “по политическому заказу”, потому что он критикует нынешнее правительство Никола Пашиняна. По словам политика, правительство, которое пришло к власти в результате Бархатной революции в мае 2018 года, “провалилось во всех сферах”, а состав кабинета должен быть полностью сменен.

Спецслужбы Армении завели на Царукяна три уголовных дела.

Одно из них касается случаев подкупа избирателей на парламентских выборах 2017 года.

Другое дело касается принадлежащего Царукяну казино “Шангри-Ла”. Согласно СНБ, казино работало без лицензии, в результате чего государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах – около 60 млн долларов.

Еще одно дело касается должностных лиц села Ариндж. Местные власти, по данным СНБ, узаконили незаконные строения на семи с половиной гектарах сельскохозяйственной земли, незаконно предоставленной в аренду, а затем незаконно осуществили отчуждение земли в пользу принадлежащей Царукяну компании, нанеся государству большой ущерб.

Сторонники Царукяна уже несколько дней устраивают массовые акции протеста на улицах Еревана. Во вторник они собрались у здания парламента, после чего, как сообщает пресс-служба полиции, были задержаны более 100 человек. В выходные на аналогичных протестах также были задержаны более 250 человек.