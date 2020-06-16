 

Германский партнер Газпрома оценил новые санкции США против «Северного потока – 2»

16.06.2020, 16:16, Новости дня

Возможные новые санкции США против «Северного потока – 2» могут нарушить суверенитет Евросоюза, сообщила компания Uniper – германский партнер Газпрома по данному проекту.

«Мы приняли к сведению внесение сенатором [США от штата Техас Тедом] Крузом соответствующего законопроекта. Он расширит существующие санкции против газопровода «Северный поток – 2». Это было бы явным шагом к эскалации и дальнейшему значительному вмешательству в суверенитет ЕС и его энергетическую безопасность», – сообщили РИА «Новости» в Uniper.

Там добавили, что компания не поддерживает контрмеры и в целом отвергает санкции как инструмент торговой политики.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите лидеров G7. Также выяснилось, что если новые санкции США против проекта «Северный поток – 2» будут введены, они могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст призывал перестать закидывать США «ватными шариками» в ответ на ограничительные меры против «Северного потока – 2» и ввести санкции в отношении американских сенаторов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил Меркель и президента США Дональда Трампа.



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