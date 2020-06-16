Москвичей предостерегли от купания в прудах с утками

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16.06.2020, 16:16, Новости дня

Стоит остерегаться купания в водоемах, где плавают утки, сообщил председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

«Пруды, где запрещено купаться, не имеют проточности, они цветут. Еще там наши утки, они же тоже переносчики заразы. А цветущая вода дает возможность для всяких бактерий. Тем более в наше время, когда мы уже на воду дуем. Нужно быть не то что отчаянным, а просто безголовым, чтобы идти купаться там, где не рекомендуется», – рассказал эколог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также подчеркнул, что власти Москвы внимательно следят за состоянием столичных пляжей.

«Там, где разрешено купаться, сопровождается всеми условиями, водолазы обследуют все дно, Роспотребнадзор берет в постоянном режиме пробы воды, так что особых опасений я не вижу. Более того, в этот раз после пандемии будут устраиваться медицинские пункты около каждого пляжа, где разрешено купаться. Оборудованный пляж всегда видно. Там всегда есть и катер МЧС, и все условия, душевые кабины и так далее», – отметил Нагибин.

Ранее сообщалось, что в Москве приготовились к открытию купального сезона. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отдыхающим на пляже россиянам не нужно будет носить маски, но нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, в Госдуме заявляли, что туристический сезон в стране состоится, «несмотря ни на что».



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