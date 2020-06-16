 

Оператор «Северного потока – 2» направил Дании новый запрос по судам

16.06.2020, 16:08, Новости дня

Оператор проекта «Северный поток 2», компания Nord Stream 2 AG, подала властям Дании запрос на внесение к уже полученному разрешению на строительство поправки, которая предполагает использование судов с якорным позиционированием.

«Nord Stream 2 AG реализует проект в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения», – сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

Аналогичная технология уже применялась в ходе строительства датского участка «Северного потока» и при строительстве участка «Северного потока – 2» в водах Германии, пояснили в компании.

В свою очередь датские власти подтвердили, что получили заявку на использование новых судов-трубоукладчиков по строительству «Северного потока – 2». Об этом Bloomberg сообщили в датском агентстве по охране окружающей среды, передает РИА «Новости».

Запрос на использование таких судов «административный», вопрос может быть решен за несколько месяцев.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое судно будет достраивать «Северный поток – 2».



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