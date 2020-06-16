Раскрыт секрет правильной окрошки

16.06.2020, 16:08, Новости дня

Считается правильным готовить окрошку с учетом особенностей здоровья людей, сообщила ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН, диетолог Ольга Григорян.

«И квас, и кефир будут полезными заправками для окрошки, однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отдать предпочтение кисломолочному напитку и не класть в суп редиску», – рассказала Григорян в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, все молочнокислые продукты в жару полезны. Так, если «у людей есть потребность в кислых напитках, то все эти ингредиенты – айран – все это походит».

Также диетолог также уточнила, кому стоит избегать этого блюда.

«Если у людей открытая язва желудка или аллергическая реакция на какие-либо компоненты, то могут быть какие-то осложнения в плане здоровья. Не очень окрошка подходит людям с обострениями панкреатита, при желчнокаменной болезни», – подытожила Григорян.

Ранее специалисты Роскачества рассказывали, как выбрать продукты, чтобы приготовить вкусную окрошку.

Газета ВЗГЛЯД писала, что спор о том, на чем делать окрошку – на квасе или кефире –похож на схватку «красных» и «белых».