В Атланте продолжились акции протеста против жестокости полиции

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16.06.2020, 16:05, Новости дня

ВАШИНГТОН – Демонстранты, протестующие против жестокости полиции, провели марш в Атланте, который состоялся через несколько дней после того, как в этом городе полицейский смертельно ранил Рэйшарда Брукса и через три недели после смерти Джорджа Флойда в Миннесоте при задержании полицией.

Протесты в Атланте были организованы правозащитными организациями, включая Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения.

Демонстранты собрались у Капитолия, где законодатели возобновляли работу после перерыва, вызванного коронавирусом.

Более тысячи демонстрантов потребовали от законодателей заняться реформой уголовного правосудия, а также проблемами с проведением выборов, после того как голосование на прошлой неделе было омрачено длинными очередями на избирательных участках.

Несколько демонстрантов прошли в здание Капитолия и начали скандировать лозунги в ротонде.

Тем временем, президент Дональд Трамп пригрозил разогнать участников акции протеста против жестокости полиции в Сиэтле, которые оккупировали несколько кварталов города, если муниципальные власти и лидеры штата не восстановят контроль на улицах.

«Если они это не сделают, то это сделаю я», – заявил Трамп журналистам в понедельник в Белом доме, отметив, что он обсуждал эту ситуацию с генеральным прокурором Уилямом Барром.

По словам президента, есть «примерно десять разных вещей», которые он может сделать.

Он не сказал, как долго он готов мириться с существованием так называемой «Автономной зоной на Капитолийском холме», организованной демонстрантами.

Демонстранты заняли несколько кварталов в районе Капитолия в Сиэтле, после того как полиция покинула участок в этом районе после столкновения с участниками акции протеста, сообщала газета Seattle Times. Демонстранты создали нечто вроде коммуны в попытке показать, как может выглядеть общество без полиции.

В этой коммуне питание и медицинская помощь предоставляется бесплатно. Демонстранты даже создали художественные композиции и проводят показы фильмов. Мэр Сиэтла Дженни Деркан выразила поддержку этому сообществу, написав в Твиттере в ответ на твит Трампа: «В Сиэтле все в порядке. Не бойтесь демократии».

Трамп утверждает, что демонстранты проявляют агрессивность.

«Это агрессивные люди, которые ведут себя неистово, и вот что я хотел бы увидеть, прежде чем мы что-то сделаем. Я хотел бы, чтобы туда попала пресса и рассказала об этом, – заявил Трамп. – Проблема с событиями в Сиэтле заключается в том, что эта ситуация разрастается. Внезапно они скажут: “Давайте сделаем то же самое с другим городом. А потом еще с одним”. Но мы этого не допустим».

Начальник полиции Сиэтла Кармент Бест в воскресенье выразила надежду, что полицейские смогут вернуться в сектор города, занятый демонстрантами, так, что это «не перерастет в силовую ситуацию».



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