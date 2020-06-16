Социальные сети: влияние и регулирование

16.06.2020, 16:05, Новости дня

Как социальные сети влияют на нашу жизнь? Как балансировать их негативное воздействие? Следует ли регулировать соцсети?

Брюс Дейсли (Bruce Daisley), бывший вице-президент Twitter, автор бестселлера «Ешь, спи, работай, повторяй» («Eat Sleep Work Repeat»).

Марго Гонтар: Вы считаете социальные сети добром или злом?

Брюс Дейсли: Это так невероятно сложно. Помнится, несколько лет назад было поколение людей, которые часто обсуждали различия между реальной жизнью и виртуальной реальностью. Время шло, и дети, родившиеся в эру общедоступного Интернета, уже не ощущают разницы.

Сейчас в США очень турбулентное время – в США и во всем мире. Одна из причин этого то, что люди вооружены смартфоны с камерами, а новые социальные сети позволяют им распространять правду о происходящем вокруг. Соцсети – инструмент для рассказа о происходящем, это средство правдивого информирования.

Благодаря соцсетям, люди обращают на что-то внимание, будь это движение «Жизнь чернокожих важна» или Грета Тунберг. Не думаю, что Тунберг стала бы известна 17 лет назад в мире, в котором не было соцсетей. Так что я на стороне оптимистов…

М.Г.: И на стороне приверженцев «цифрового отпуска»?

Б.Д.: Сейчас, когда большая часть мира находится на карантине, грань между рабочими и выходными днями размывается. Многие из нас пытаются их как-то разделять. У одного моего друга есть странный способ проводить такое разграничение. Знаете, многие ходят по квартире в носках. Так вот его способ – надевать туфли, когда он готов работать, чтобы психологически настроиться, мысленно перенести себя в другое место. Я этого не делаю, но чувствую, что полезно как-то напоминать себе, когда ты переходишь в рабочий режим и когда выходишь из него.

В прошлом году вышла интересная книга «Цифровой минимализм» Кэла Ньюпорта. Он пришел к выводу, что нет причин отказываться от соцсетей – нужно просто знать, для чего вы их используете. Для меня соцсети в основном способ развлечения. Я не подписан на людей, которые все время рассказывают о своей жизни. Я усвоил, что сравнение своей жизни с жизнью других, делает тебя несчастным. «Инстаграм» – соцсеть, где больше всего сравнивают себя с другими, поэтому я не подписан на своих друзей в «Инстаграме». Это может казаться им очень грубым, но именно это делает меня несчастным.

Поэтому я подписан только на аккаунты, которые публикуют новости об архитектуре, музыке, граффити – такого рода вещи делают меня невероятно счастливым. Так что, на мой взгляд, главное – осознанно подходить к социальным сетям. Если их использовать правильно, вы обнаружите, что соцсети информируют, развлекают, вдохновляют… Нужно просто найти правильный баланс.

Технологии продолжат развиваться, и, определенно, появится что-то новое, что будет нас отвлекать. Количество времени, которые мы проводим, глядя в экран, безусловно, влияет на нас. Но не думаю, что обязательно в худшую сторону.

М.Г.: Должны ли соцсети проверять достоверность размещенной пользователями информации?

Б.Д.: Это крайне сложно. Если в регионе каждый день публикуется полмиллиарда твитов, становится понятно, что невероятно трудно их проверить. Можете ли вы проверить абсолютно все, когда информации так много? – Нет, не можете. Очень трудно проверить даже только то, что говорят наши политические лидеры. В «Вашингтон пост», например, работает четыре человека, чья единственная задача – проверять все, что говорит президент Дональд Трамп. Сложнее всего оценивать действительно сложные для понимания публикации, а самое легкое – утверждения, что излучение вышек 5G вызывают коронавирус.

Но даже если нет возможности проверять абсолютно все, мы должны не допускать использования этих платформ в качестве информационного оружия. Именно этот урок нам преподал 2016 год. Не думаю, кто-либо в социальных сетях относится к этому легкомысленно. Потому что во время президентских выборов 2016 года в США соцсети сыграли большую роль в распространении дезинформации. Социальные сети очень не хотят сыграть ту же роль на выборах этого года.

М.Г.: Как вы относитесь к идее регулирования соцсетей?

Б.Д.: В некоторой степени, это уже существует в ряде стран. Например, в Индонезии вы не можете оскорблять короля. Когда вы возглавляете организацию, которая присутствует в 200 странах мира, вам нужно работать в каждом из этих государств, соблюдая эти специфические правила. Прекрасный признак свободы, что вы можете публиковать что-либо и сами нести за это ответственность. Будет жаль, если это изменится.

Однако я не считаю, что в соцсетях не должно быть правил. Думаю, практически все, от Марка Цукерберга до остальных, кто стоит во главе подобных компаний, положительно отнеслись бы к перспективе установления некоторого регулирования. Один из имеющихся вызовов – это, как раз, отсутствие четких правил. Предполагается, что сами компании должны находить решения, а они хотели бы, чтобы это сделал кто-то другой. Главный вопрос, конечно, заключается в том, кто будет устанавливать правила и как часто это будет делаться.

Политики часто говорят: «Вам что нужно что-то сделать». Я всегда прошу: «Объясните, как это сделать?». Потому что люди часто приходят с просьбой о конечном результате, но без объяснения, как его достичь. Когда вы устанавливаете даже простые правила, это часто приводит к серьезным, неожиданным последствиям.