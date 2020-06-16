 

Житель Польши попытался устроить акт самосожжения перед зданием парламента

16.06.2020, 15:53, Новости дня

Во вторник 48-летний житель Польши попытался предпринять попытку самосожжения перед зданием нижней палаты парламента (сейма) страны, информирует радиостанция RMF FM.

Он попытался сжечь себя возле памятника на улице Матейко перед сеймом. Патрульные полицейские и прохожие заметили его, повалили на землю и потушили, после чего мужчине была вызвана скорая помощь, передает РИА «Новости».

Состояние мужчины не уточняется, он госпитализирован. У мужчины были документы, поэтому его личность была установлена – 48-летний мужчина проживает в Великопольском воеводстве.

Что толкнуло его на этот поступок, пока неизвестно. Он не выкрикивал лозунгов, при себе не имел транспарантов.



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