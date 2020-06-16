 

Андрей Норкин показал снимок посылки, заказанной супругой до смерти

16.06.2020, 15:53, Разное

Телеведущий Андрей Норкин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал снимок посылки, которую заказала еще до своей смерти его супруга. На фотографии запечатлена дачная печка, произведенная в 1955 году.
В описании под снимком Андрей Норкин поделился, его жена заказала эту вещь еще до начала карантина, и вот теперь ее доставили. Если снять крышку, то можно в печку поместить казан и выйдет совместить приятное с полезным, пояснил телеведущий. Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев, высоко оценив приобретение для дачи. «Печка крутая», «Какую классную память оставил о себе Юльчоночек! Эх, жить бы да радоваться!», – отметили пользователи Сети. Фолловеры обрадовались, что телеведущий вернулся в эфир, и назвали его настоящим профессионалом и сильным человеком, отметив, что восхищаются им, а также пожелали хорошего дачного сезона.

Андрей Норкин рассказал об уходе из жизни супруги в социальных сетях. Официальной версией смерти Юлии Норкиной считается инфаркт, однако в Сети ходят слухи о других причинах ее гибели, пишет «Слово и Дело».



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