 

По факту перестрелки в Ингушетии заведено уголовное дело

16.06.2020, 15:53, Новости дня

После перестрелки в Ингушетии, в которой погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, информирует Следственный комитет России.

Следователи республиканского СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц», говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел на окраине Альтиевского административного округа Назрани. Местные жители устроили перестрелку, четверо мужчин скончались, трое доставлены в медицинское учреждение с различными ранениями.

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники и оборудования, а также следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – заключило ведомство.

Напомним, Росгвардия подтвердила, что в ходе перестрелки погиб сотрудник ведомства. Также сообщалось, что в конфликте погиб полицейский. По предварительным данным, инцидент произошел из-за земельного конфликта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Китай признал ошибки при подсчете жертв COVID-19 в Ухане

02.05 / Нацбанк Украины: экономика страны вследствие карантина сократится в 2020 году на 5%

26.04 / Рогозин не хочет объединяться с Маском

23.04 / Die Welt – «полная противоположность Трампу» — в эпоху кризиса Меркель доказала, что она надёжный и опытный политик

09.05 / VOAэкспресс 9 мая 2020

28.04 / Таймырские оленеводы готовятся к летнему сезону

14.04 / Генпрокуратура поручила установить, как букмекеры стали «системообразующими»

30.05 / Глава НАСА заранее допустил отмену старта Crew Dragon

11.04 / Американский сенатор предложил «наказать» Китай за коронавирус

19.04 / Трамп пригрозил Китаю последствиями за вспышку коронавируса в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска