Новый этап снятия ограничений: в столице открылись летние веранды и музеи

16.06.2020, 15:50, Новости дня

В Москве сегодня начался очередной этап снятия ограничений: открылись летние веранды кафе и ресторанов, возобновляют работу музеи, библиотеки, риэлторские службы. Как Москва возвращается к привычной жизни в новых условиях?

Специально открытая ранним утром летняя терраса привлекает всеобщее внимание: столики бронировали за сутки, чтобы запомнить момент.

– Мы в 4 утра проснулись, чтобы запомнить тот день, когда открылись веранды. Специально взяли велосипеды, объехали весь центр и приехали сюда к завтраку.

1,5 метра между столами, регулярная дезинфекция, сокращение количества гостей, масочно-перчаточный режим у персонала и генеральная уборка на кухне. Владелица ресторана армянской кухни Гаянэ Бериова выполнила все требования Роспотребнадзора. Сегодня вечером готовят банкет для первых гостей.

"Меня спрашивают, а большая армянская семья — 15 человек — сможет посидеть? Бизнес-модель будет меняться. Это такое ручное управление. Так было во время пандемии, так будет и сейчас", — говорит Гаянэ Бериова, владелица ресторана.

Сегодня также частично открываются музеи Москвы, но без массовых мероприятий и экскурсий. Исключение составляет лишь Музей Победы, где экспонаты располагаются под открытым небом. С 17 июня начнет принимать посетителей Государственный музей имени Пушкина, а 23 июня — Дарвиновский музей.

На спортивных событиях теперь могут присутствовать зрители, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Открываются также библиотеки, риэлторские конторы, рекламные агентства и службы проката. В полном объеме начнут работу стоматологические клиники.

Послабления ввели из-за снижения количества заболевших COVID-19 — число проходящих лечение в стационарах сократилось за эту неделю на 13%. Но врачи по-прежнему настоятельно рекомендуют соблюдать все меры безопасности.

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"Вести-Москва"