Жителя Бологого будут судить за удар по плечу сотрудника полиции

16.06.2020, 15:50, Новости дня

Жителю Тверской области может грозить срок за удар по плечу полицейского. Следователи направили уголовное дело с обвинениями в суд для дальнейшего рассмотрения.

Как следует из материалов следствия, в городе Бологое местного жителя доставили в отделение полиции для составления протокола по административному правонарушению. Мужчина был пьян и на требования правоохранителей отвечал агрессивно. В какой-то момент он не удержался и ударил кулаком полицейского в плечо.

Как передает ГТРК "Тверь", на хулигана завели уголовное дело. В настоящее время Бологовский следственный отдел завершил расследование. Дело передано в суд.

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ГТРК "Тверь"