 

Ефремова вызвали на новый допрос

16.06.2020, 15:48, Новости дня

Новый допрос актера Михаила Ефремова запланирован на 17 июня, сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего Сергея Захарова.

«Я знаю, что допрос будет. Также завтра я планирую предоставить следователю ордера», – сказал защитник, передает РИА «Новости».

Добровинский пояснил, что запланированы и другие следственные действия, но не стал пояснять, какие именно.

По словам адвоката, представители артиста все еще не связались с семьей.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

Добровинский также сообщал, что у Ефремова есть все шансы получить 5-6 лет условно. Кроме того, адвокат объяснял, почему близкие погибшего отказываются от материальной помощи актера.



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