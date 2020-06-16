 

Глава МИД Польши заявил о необходимости помешать реализации «Северного потока – 2»

16.06.2020, 15:48, Новости дня

Польша считает, что необходимо работать над тем, чтобы помешать реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава МИД страны Яцек Чапутович на пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Северный поток – 2» – это проект, который Польша с самого начала критиковала, так как он не обеспечивает энергетическую безопасность и ставит в зависимость от поставок одного поставщика, которым является Газпром», – передает его слова ТАСС.

Чапутович утверждает, что проект угрожает странам Центральной и Восточной Европы и Украине.

«Мы должны стремиться к диверсификации и тому, чтобы этот проект не был реализован», – сообщил министр.

Он напомнил, что Польша сейчас занимается реализацией своего проекта энергетической безопасности – строится газопровод «Балтик пайп», расширяются терминалы СПГ, заключаются долгосрочные контракты с США.

«Скоро будем полностью независимы от поставок газа из России. Для нас РФ – страна, которая использует экономические инструменты для реализации политических целей, целей внешней политики. Она может использовать поставки газа как источник давления на страны. Мы против такой политики и вместе с другими государствами стараемся диверсифицировать источники поставок», – сообщил Чапутович.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Польша пытается наказать Газпром за возобновление строительства «Северного потока – 2».



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