 

Германия захотела продолжить расширение ЕС

16.06.2020, 15:48, Новости дня

Германия во время своего председательства в Европейском союзе (ЕС) станет заниматься поддержкой присоединения балканских стран к ЕС, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Об этом он сообщил после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

«Мы согласны, что как ЕС мы должны продолжать политику расширения», – цитирует РИА «Новости» Мааса.

По его словам, Германия планирует обозначить рамки и организовать конференцию с Северной Македонией и Албанией. 

Тем временем Чапутович заявил, что поддерживает приоритеты Германии в Евросоюзе.

Ранее Маас заявил, что намерение Вашингтона расширить санкции против «Северного потока – 2» не изменило позицию Берлина относительно реализации проекта. 



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