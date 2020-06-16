Кустурица пообещал приехать на парад Победы в Москву

16.06.2020, 15:46, Новости дня

Прославленный сербский режиссер Эмир Кустурица приедет на парад Победы в Москву 24 июня по официальному приглашению, сообщил его представитель Драган «Лав» Радивоевич.

«Конечно, Кустурица приедет на парад Победы в Москву. Он ранее получил официальное приглашение и, конечно, его принял. Он отправится в Москву один, без своей группы No smoking orchestra», – передает РИА «Новости» сообщение Радивоевича.

По его словам, сейчас режиссер находится в этнокомплексе Дрвенград на западе Сербии и не часто пользуется сотовым телефоном, связывается с коллегами по вечерам.

Ранее сообщалось, что подготовка главного парада Победы в Москве ведется в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Кроме того, президент Владимир Путин отмечал, что для иностранных гостей парада Победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что подтвердили намерение посетить Москву 12 иностранных лидеров.