Росгвардия подтвердила гибель сотрудника в перестрелке в Ингушетии

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16.06.2020, 15:46, Новости дня

В ходе перестрелки в Ингушетии погиб сотрудник Росгвардии, подтвердили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск ведомства.

«16 июня в городе Назрани произошел конфликт на бытовой почве. В результате происшествия пострадал сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике Ингушетия. С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался. Обстоятельства произошедшего уточняются», – уточнили ТАСС в ведомстве.

Минздрав Ингушетии сообщил, что скончался еще один человек, пострадавший в ходе перестрелки в Назрани. Он находился в тяжелом состоянии. Таким образом, число жертв происшествия увеличилось до четырех.

Во вторник в Назрани произошла перестрелка из-за земельного спора, в которой погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии. Позднее стало известно, что в ходе конфликта также был убит полицейский.



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