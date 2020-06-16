 

Краснодар и Сочи в 2020 году получат более 2,8 млрд рублей на ремонт дорог

16.06.2020, 15:46, Новости дня

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Краснодару и Сочи в 2020 году выделено более 2,8 млрд рублей, на эти средства приведут в порядок 154 улицы, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре по нацпроекту ремонтируют ул. Гидростроителей. Работы проходят на всем протяжении от ул. Автолюбителей до ул. Благоева. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, дорожники поднимали люки, меняли изношенное дорожное полотно и приводили в порядок съезды во дворы. По окончанию работ жители получат 850 метров обновленной дороги. Планируется, что к концу этого месяца ремонт завершится, сообщается на портале администрации региона.

Всего в 2020 году в Краснодарской агломерации отремонтируют 69 объектов, общей протяженностью больше 70 км. На эти цели нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено 2 млрд рублей из бюджетов разных уровней.

Ремонт ул. Гидростроителей завершается и в поселке Красная Поляна города-курорта Сочи.

«На участке протяженностью 1048 метров дорожники сняли изношенный слой покрытия, произвели устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, заменили бордюрный камень, постелили высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон и приступили к ремонту тротуарного покрытия. Затем на дорожное полотно нанесут разметку и установят знаки», – пояснили в минтрансе.

В рамках национального проекта БКАД в Адлерском районе полностью завершены работы на ул. Лебедина, Тополиная и Ярославская. На остальных наносится разметка, устанавливаются пешеходные ограждения и дорожные знаки.

В этом году будет отремонтирован 21 объект, а всего в Сочи – 85 улиц протяженностью 71,4 км и общей площадью более 409 тыс. кв. метров. На эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов выделено 830 млн рублей.



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