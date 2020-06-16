 

В Москве заработали стоматологические клиники депздрава

16.06.2020, 15:45, Разное


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Как сообщает депздрав, с сегодняшнего дня в полном объеме восстановлено оказание терапевтических, хирургических, ортопедических и ортодонтических услуг. Все поликлиники обязаны соблюдать строгие меры эпидемической безопасности: проводить регулярную дезинфекцию помещений, обеспечивать социальное дистанцирование между пациентами. Кроме того, медики должны вести прием в средствах индивидуальной защиты и еженедельно сдавать тест на COVID-19. Дважды в день весь персонал должен проходить термометрию, также проводится бесконтактное измерение температуры каждого пациента.

«Горожане с повышенной температурой не допускаются на прием, все граждане должны использовать средства защиты – маску и перчатки», – информирует депздрав.

Запись на прием ведется таким образом, чтобы не допустить скопления пациентов в холлах и коридорах поликлиники. Так, врач-стоматолог терапевт – принимает одного пациента в 50 минут, врач-стоматолог хирург – не более трех пациентов в час, врач-стоматолог ортодонт – не более двух пациентов в час, врач-стоматолог ортопед – одного пациента в час. Интервал между приемами пациентов составляет не менее 10 минут.

Запись на прием к специалистам открыта на три недели вперед, отмечают в депздраве.

Ранее плановый прием в стоматологии был приостановлен в связи с распространением коронавируса, помощь оказывалась только в экстренных и неотложных случаях. Также с 27 марта в Москве была организована работа мобильных бригад стоматологов, которые оказывали помощь в стационарах, обсерваторах и по месту жительства для горожан, находящихся в самоизоляции.

«С 27 марта по 1 июня экстренную и неотложную стоматологическую помощь получили более 180 тысяч человек, в том числе мобильные бригады оказали помощь более 1,5 тыс пациентов, из них около 300 с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также более 1200 людям с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении ведомства.



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