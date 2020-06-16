Иван Ургант и другие гости Zoom-ужина Александра Раппопорта

16.06.2020, 15:40, Разное

Накануне открытия сезона летних веранд Фонд “Друзья” и ресторан “Блок” Александра Раппопорта провели заключительный благотворительный ужин в Zoom для петербуржцев и гостей северной столицы. Онлайн-мероприятие под названием “Очевидное и невероятное: круговорот еды в природе” ознаменовалось кулинарным путешествием от Александра: подборку блюд своей гастрономической экскурсии он посвятил России – от всеволожской страчателлы до эклера с камчатским крабом.

Иван Ургант Евгения Милова Александр РаппопортНа правах Председателя попечительского совета фонда “Друзья” Иван Ургант присоединился к летнему ужину из загородного дома в Подмосковье и развеселил гостей остроумным приветствием, а затем убежал спасать друг от друга арбуз и любимую собаку по кличке Компот. Дегустировать блюда исключительно на слух пришлось и учредителям фонда “Друзья” Яну Яновскому и Гору Нахапетяну. Кто из Монако, а кто из Москвы, они подключились к событию, чтобы не только насладиться общением со старыми друзьями, но и познакомиться с новыми.

По традиции благотворительный ужин не обошелся без аукциона. Участники соперничали за единственный лот вечера – индивидуальный балетный урок с премьером Мариинского театра, заслуженным артистом России Владимиром Шкляровым. Обладателем уникального лота стал Евгений Гнатюк, предложивший наивысшую ставку 800 евро.

Александр Раппопорт Ян Яновский и Лена Фейгин Ольга Суркова (ДЛТ) Владимир Варнава Ирина Перрен Наталья Плеханова (Principe PR Media) Екатерина Смольникова