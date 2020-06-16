 

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности оппозиционера Царукяна

16.06.2020, 15:30, Новости дня

Национальное собрание Армении приняло решение лишить депутатского иммунитета лидера фракции «Процветающая Армения» и бизнесмена Гагика Царукяна, которому инкриминируют уклонение от уплаты налогов и дачу взяток во время парламентских выборов 2017 года.

Заседание парламента транслировали в режиме реального времени местные телеканалы, передает ТАСС.

«87 депутатов (из 132) в ходе тайного голосования проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Гагика Царукяна. Решение принято», – обьявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Ранее генпрокурор Армении Артур Давтян попросил парламент дать согласие на уголовное преследование Царукяна и привлечение его в качестве обвиняемого и предъявление обвинения, передает РИА «Новости».

В свою очередь оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» заявляли, что участвовать в голосовании не будут.

Глава «Светлой Армении» Эдмон Марукян назвал происходящее фарсом и избирательным применением закона. Депутат от фракции Царукяна Шаке Исаян отметила, что его уголовное преследование началось с нарушением норм Конституции, а в самих материалах дела нет доказательств его причастности к предполагаемому подкупу избирателей.

Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье «соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя».

Утверждается, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.

14 июня сторонники Царукяна скандировали у здания Службы национальной безопасности «Никол, уходи!», требуя отставки премьера страны Никола Пашиняна. До этого, 5 июня, на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%.

По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.

Партия «Процветающая Армения» – политическая сила с либеральным уклоном – была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва «Процветающей Армении» принадлежит 25 мандатов из 132.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / На Камчатке и в Калининграде идет круглосуточное строительство медцентров Минобороны

11.05 / Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

14.06 / Во Львовской области за сутки выявили 139 случаев COVID-19

08.06 / Депутат Рады заявил о тестировании лабораториями США вирусов на украинцах

27.05 / В Роспотребнадзоре заявили о готовности Москвы к первому и второму этапу снятия ограничений

10.06 / Кремль анонсировал совещание Путина по развитию телекоммуникаций

22.04 / Дональд Трамп на 60 дней запретил иммиграцию по грин-картам – дальше по ситуации

10.04 / Центры занятости Ставрополья начнут принимать видеорезюме

10.05 / Сергей Шойгу вручил дипломы будущим полководцам

10.06 / Возбуждено дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска