Польша выступила за сохранение американского контингента в Германии

16.06.2020, 15:30, Новости дня

Варшава выступает за сохранение американского военного присутствия в Германии, поскольку это важно для безопасности Европы, сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

По его словам, для Польши важно американское военное присутствие и надежные трансатлантические связи, передает ТАСС.

«Мы уже год ведем переговоры с США об укреплении военного присутствия в нашей стране. Но эти переговоры не имеют связи с последними американскими декларациями и американо-немецкими переговорами о военном присутствии или его возможном сокращении», – подчеркнул министр.

Также Чапутович отметил, что американские силы в Германии служат безопасности Польши, поэтому для польской стороны важно, чтобы военное присутствие в Германии продолжалось.

«В новой ситуации присутствие войск США и НАТО на территории стран Центральной и Восточной Европы <…> служит обеспечению безопасности и является инструментом сдерживания на этой территории», – добавил глава МИД Польши.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил намерение сократить воинский контингент в Германии.

Немецкий посол в США Эмили Хабер заявила, что войска США в Германии защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность.