Зеленский: Украина должна получить доступ к вакцине от COVID-19, как только она будет изготовлена

16.06.2020, 15:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса 16 июня заявил, что страна должна получить доступ к вакцине от COVID-19, как только она будет изготовлена. Об этом сообщает сайт главы государства.

“Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня”, – сказал Зеленский.

Президент также поставил задачу усилить переговоры Киева на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против коронавируса, если она будет изготовлена.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.