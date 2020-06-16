Зеленский назначил первым замглавы СНБО дипломата, который участвовал в подготовке Харьковских соглашений

16.06.2020, 15:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначал Руслана Демченко, который до недавнего времени занимал должность советника главы государства, первым заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Указ №228/2020 от 16 июня опубликован на официальном сайте президента.

Другим указом – №227/2020 – Демченко освобожден от выполнения обязанностей советника Зеленского. Эту должность он занимал с 23 июля 2019 года, курируя минский процесс и освобождение заложников, удерживаемых Россией.

О том, что Демченко может быть назначен в СНБО, 9 июня писало издание ZN.UA.

Дипломат Руслан Демченко занимал различные должности при трех предшественниках Зеленского. Так, во времена президента Виктора Ющенко он работал в президентском аппарате. Во времена президентства Виктора Януковича занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины, курировал российское направление и участвовал в подготовке Харьковских соглашений (по этому договору Россия предоставляла Украине 30-процентную скидку на газ в обмен на пребывание в Крыму Черноморского флота РФ).

Во времена президента Петра Порошенко Демченко был советником главы государства, участвовал в подготовке Минских соглашений.

Во времена Евромайдана в МИД Демченко запомнили как главного противника дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан, писала “Европейская правда”.

Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета Министров 21 ноября 2013 года, когда Кабмин принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По информации “Европейской правды”, Демченко был “серым кардиналом” при экс-министре иностранных дел Леониде Кожаре (был министром иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014-го). Он формулировал и рассылал по посольствам требования – кто и что должен говорить на внешнеполитической арене.