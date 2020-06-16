 

В США разъяснили предоставление Украине статуса партнера НАТО

16.06.2020, 15:16, Новости дня

Предоставление Украине статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями не исключает возможности вступления страны в НАТО, но не является шагом к вступлению, сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не является альтернативой возможности вступления, но также не является шагом к получению Киевом Плана действий по членству в НАТО», – сообщила она, передает ТАСС.

На прошлой неделе Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Теперь у Киева появятся дополнительные преимущества от сотрудничества с Североатлантическим альянсом.  

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение Североатлантического альянса предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве. В Кремле также оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО.  



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