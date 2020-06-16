 

На сотрудников “Норникеля” завели дело о загрязнении еще одной реки в Красноярском крае

16.06.2020, 15:06, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuСледственный комитет РФ завел еще одно дело в отношении сотрудников компании “Норникель”: им вменяют в вину загрязнение реки Томулах в Красноярском крае. Дело было открыто вскоре после аварии на Норильской ТЭЦ, в результате которой из огромной цистерны вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива и была загрязнена территория площадью более 180 тысяч квадратных метров. Значительное количество нефтепродуктов тогда попало в реку Амбарную и в ледниковое озеро Пясино, а само пятно двигалось по направлению к Карскому морю. Сейчас экологи и представители МЧС пытаются собрать это топливо. 

По версии следствия, с июня 2017 года по июль 2019 года подозреваемые сотрудники компаний “Норникель” и АО “Механобринжиниринг”, ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, допустили ряд нарушений при проектировании и строительстве объектов обогатительной фабрики в Талнахе. В результате неочищенные стоки рудника попали в реку Томулах (приток реки Норильская) и в почву в районе рудника “Октябрьский” в Талнахе. 

Росприроднадзор считает, что экологии Красноярского края был нанесен ущерб на сумму более 154 млн рублей, и требует от компании восстановить поврежденные участки почвы. Дело возбуждено по статье 246 Уголовного кодекса (“Нарушение привил охраны окружающей среды”), сейчас следствие ищет лиц, причастных к преступлению.

 

По делу о недавней аварии на ТЭЦ в Норильске уже задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании Вячеслав Старостин, а также директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер предприятия Алексей Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов. Также дело по статье “Халатность” было заведено на главу Норильска Рината Ахметчина: следствие утверждает, что мэр, зная об аварии на ТЭЦ, якобы не принял должных мер по реагированию и ликвидации последствий происшествия.

Основной владелец “Норильского никеля” – Владимир Потанин, один из самых богатых людей России. Он пообещал полностью профинансировать устранение последствий аварии в Норильске за счет компании, не потратив “ни одного рубля бюджетных средств”. Расходы глава “Норникеля” оценил в 10 миллиардов рублей.

 



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