Кандидат в президенты Беларуси Тихановская заявила, что ей угрожают и она может снять свою кандидатуру

16.06.2020, 15:06, Новости дня

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что ей поступили угрозы в связи с кампанией, и по этой причине она не исключает выхода из президентской гонки, пишет белорусская служба Радио Свобода.

Накануне Тихановская сообщила, что собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации. Сейчас, по ее словам, она находится в Гомеле, где пытается сдать эти подписи, чтобы оформить себя в качестве кандидата в президенты. “На пороге одной из администраций мне позвонили – ​с угрозами в мой адрес и моим детям при условии, что я не буду продолжать эту поездку”, – ​сказала она.

“У меня есть выбор: дети или дальнейшая борьба. Думаю, мой выбор будет очевиден. Я прошу вас отнестись к любому из моих решений с пониманием. Я хочу сказать, что если бы Сергей был свободен, он бы сказал не сдаваться”, – ​добавила Тихановская. Но, по ее словам, в случае оправданных угроз она сделает выбор в пользу детей.

Окончательное решение о снятии кандидатуры Тихановская, по ее словам, пока не приняла. Дети Тихановских сейчас находятся в Минске с мамой Светланы.

Как пишет TUT.BY, Тихановская не собирается обращаться в милицию, потому что ей звонил неизвестный.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Желающим участвовать в выборах нужно собрать 100 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидатов в президенты. Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя длинные очереди людей, которые отдают свои подписи за оппозиционных кандидатов в президенты, заявил, что его конкуренты организовывают “малые и большие карусели”. Сбор подписей по выдвижению кандидатов в президенты завершается 19 июня.

В преддверии выборов в Беларуси продолжает расти давление на соперников Лукашенко на выборах. 15 июня пресс-секретаря Тихановской Александра Кабанова задержали в Бресте, а ранее были арестованы ее муж и руководитель инициативной группы Сергей Тихановский (изначально в президенты собирался идти именно он). Следственный комитет Беларуси 9 июня предъявил обвинение Тихановскому и еще девяти сторонникам в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

В компаниях, близких к другому оппозиционному кандидату, Виктору Бабарико, также прошли обыски, после которых были задержаны члены инициативной группы политика.

Белорусское правозащитное сообщество выступило с заявлением, в котором потребовало от белорусских властей остановить давление и запугивание людей в связи с их участием в президентской кампании.