На похоронах сатирика Трушкина произошла кража

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16.06.2020, 14:53, Новости дня

Во время похорон сатирика Анатолия Трушкина у одного из присутствующих украли крупную сумму денег, сообщил сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.

Мужчина по имени Николай появился на похоронах в 10.00, сообщил Затравкин изданию «Собеседник». Он представился помощником юмориста Евгения Петросяна и сообщил, что сам артист не приедет на церемонию, так как опасается инфекции.

«Этот человек никому из присутствующих подозрительным не показался. Наоборот, он оказался весьма коммуникабельным. Быстро втерся ко всем в доверие. Ходил в церковную лавку, покупал свечи, помогал нести гроб в церкви, встречал венок от Владимира Винокура. После чего вскрыл машину главы ритуальной службы, похитил барсетку с крупной суммой денег и был таков», – отметил Затравкин.

В барсетке, по этим данным, находились 520 тыс. рублей. Лицо похитителя видели немногие, поскольку все были в масках. Затравкин отметил, что подозреваемого уже объявили в розыск.

Напомним, писателя-сатирика Анатолия Трушкина похоронили на Митинском кладбище в Москве. Трушкин умер от последствий коронавирусной инфекции на 79-м году жизни.



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