 

Пользователи Сети разошлись во мнениях по поводу сходства композиций Little Big и The Black Eyed Peas

16.06.2020, 14:53, Разное

Российский коллектив Little Big подозревают в плагиате творчества американской группы The Black Eyed Peas. Пользователи Сети разошлись во мнениях об оригинальности треков победителей национального отбора на Евровидение-2020.
Little Big в данное время пользуется огромной популярностью у зрителей. Все песни группы становится хитами, а клипы смотрят миллионы пользователей Сети. Однако артистов уже не раз упрекали в не оригинальности творчества. Недавно был опубликован видеоролик, в котором несколько песен группы сравнивается с композициями The Black Eyed Peas. К примеру, треки Uno и Go Bananas очень похожи на песню My Humps, а хит I’m OK созвучен с Scream & Shout, передают «Народные Новости».

Мнения пользователей сети разделились на две группы, первая из которых полагает, что коллектив на самом деле использовал мотивы западных коллег. Однако многие поклонники считают иначе, и защищают оригинальность творчества любимых артистов. Пользователи отметили, что «существует всего семь нот, поэтому миновать повторений практически не возможно», и «если даже группа что-нибудь где-то и своровала, от этого их музыка не становится хуже», пишет «Инфореактор».



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