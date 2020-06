Пользователи Сети разошлись во мнениях по поводу сходства композиций Little Big и The Black Eyed Peas

Российский коллектив Little Big подозревают в плагиате творчества американской группы The Black Eyed Peas. Пользователи Сети разошлись во мнениях об оригинальности треков победителей национального отбора на Евровидение-2020.

Little Big в данное время пользуется огромной популярностью у зрителей. Все песни группы становится хитами, а клипы смотрят миллионы пользователей Сети. Однако артистов уже не раз упрекали в не оригинальности творчества. Недавно был опубликован видеоролик, в котором несколько песен группы сравнивается с композициями The Black Eyed Peas. К примеру, треки Uno и Go Bananas очень похожи на песню My Humps, а хит I’m OK созвучен с Scream & Shout, передают «Народные Новости».

Мнения пользователей сети разделились на две группы, первая из которых полагает, что коллектив на самом деле использовал мотивы западных коллег. Однако многие поклонники считают иначе, и защищают оригинальность творчества любимых артистов. Пользователи отметили, что «существует всего семь нот, поэтому миновать повторений практически не возможно», и «если даже группа что-нибудь где-то и своровала, от этого их музыка не становится хуже», пишет «Инфореактор».